49 milyon kişinin bilgileri FETÖ sanığından çıktı

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FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirme ve darbe girişimi süresince tüm Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle birçoğu aynı dairenin eski çalışanı 32 kişinin yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Eski İstihbarat Daire Başkanlığı personeli mühendis Nazmi Mert'e üzerine atılı suçlamalar hatırlatılarak, el koyulan eşyaları arasında bulunan bir hafıza kartında, 49 milyon kişinin Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) bilgilerinin bulunduğu ifade edildi. Bu arada Karlov suikastı davasının görüldüğü Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ara karar açıklandı. Heyet, tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı. ANKARA