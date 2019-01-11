AK Parti Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Harun Demirci oldu! Harun Demirci kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Trabzon ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Beşikdüzü ilçesi için Harun Demirci'yi aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HARUN DEMİRCİ KİMDİR?

Harun Demirci, 2003 yılının sonunda AK Parti saflarına katılan ve partini çeşitli kademelerinden görev yaptıktan sonra 2009 yılının sonunda, mevcut ilçe başkanının istifasının ardından bu göreve ataması yapıldı. O tarihten bu zaman kadar ilçe başkanlığı görevini yürüten İlçe Başkanı Demirci, 2009-2014 yılları arasında da hem ilçe başkanlığı hem de İl Genel Meclisi üyeliği görevlerini birlikte başarıyla yürüttü.

Türkiye'de en uzun süreli ilçe başkanlığı yapanlardan birisi olan Demirci, gerek ilçe başkanı gerekse il genel meclisi üyesi olarak, Beşikdüzü'nün 34 mahallesini hem karış karış gezdi, hem de hizmet getirmek için var gücüyle çalıştı.

31 Mart yerel seçimler için AK Parti tarafından Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.