‘AK Parti dünyaya açılmaya devam edecek

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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Parti dünyaya açılmaya, değişik ülkelerle yeni kanallar oluşturmaya devam edecek" dedi. Yılmaz, Almanya'nın Berlin Şube Temsilciliği'ne yapılan atamaya ilişkin açıklamada bulundu. Almanya'da da temsilcilik açma yönünde karar aldıklarını ve atama yapıldığını aktaran Yılmaz, "Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız Meryem Göka, Almanya Berlin AK Parti Temsilcimiz olarak atandı. Temsilciliğimiz kanalıyla hem Almanya'daki gelişmeleri çok daha yakından takıp etme imkanına kavuşmuş olacağız hem de Türkiye-Almanya ilişkilerine ve siyasi diyaloğuna daha fazla katkıda bulunacağız" dedi. Yılmaz, AK Parti'nin son dönemlerde tüzüğünde yaptığı değişikliklerle kurumsal olarak dünyada daha fazla varlık göstermesi yönünde kararlar alındığını belirterek, "Son yaptığımız MKYK'de bu doğrultuda bazı adımlar atıldı. ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya gibi değişik ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde inşallah önümüzdeki süreçlerde AK Parti'nin temsilciliklerini göreceğiz. KKTC'de ve Brüksel'de AK Parti temsilciliğimiz var" diye konuştu. AA