AK Parti Hayrat Belediye Başkan adayı Salih Öztel oldu! Salih Öztel kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Hayrat Belediye Başkan adayı Salih Öztel oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan; AK Parti aday tanıtım toplantısında Trabzon ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı!

AK Parti Hayrat Belediye Başkan adayı Salih Öztel kimdir?

1978 yılında Trabzon Of ilçesinde doğdu. Memur ailenin çoçuğu olması sebebiyle ilk ve orta öğrenimini Sivas'ın Divriği ilçesinde okudu. Ardından 2 yıl medrese eğitimi aldı.

Of İmamhatip Ortaokulu'nda eğitimine devam eden Öztel Hopa İmamhatip lisesinden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi önlisans bölümünden mezun oldu.

AK Parti'de Hayrat kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 2002-2007 yılları arasında ilçe gençlik kolları başkanlığı görevini yürüttü.

Askerlik görevinin ardından 2010 yılında Hayrat AK Parti ilçe başkanı oldu.

2018 yılında istifa ederek Hayrat Belediye Başkan Aday adaylığı başvurusunda bulundu. Salih Öztel Evli ve 2 çocuk babası.