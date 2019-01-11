BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla dün parlamento muhabirleriyle TBMM Tören Salonu'nda kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi:(CHP'li Özgür Özel'in 'Seçilse de Meclis Başkanlığı'na geri dönecek' iddiası) Ben çıktığım yoldan geri dönmem. Belli ki benim kazanacağım arkadaşımızın içine doğmuş, 'seçilse de geri dönecek' diyor. Özgür Özel'in söylemesi... Onlar da artık kabul etmişler ki kazanacağım. Bu kararı ne Özgür Özel ne de ben veriyorum. Bunun kararını seçmen, İstanbullu verecek. Verdiği karar da İstanbul'un, İstanbullunun hayrı, geleceği için en güzel karar olacak. Ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım. Ben hukukçu değilim. Bir işe karar vermeden önce onun sonuçlarının ne olacağını araştırırım, düşünürüm, tahlil ederim ve ona göre karar veririm. Verdiğim bu karardan da vazgeçecek değilim.(İstifa tartışması) Mahalli İdareler Seçimi Kanunu'nda istifa etmemesi gerekenler anlatılıyor. 'Milletvekilleri, Meclis üyeleri... istifa etmelerine gerek yok' diyor. Meclis Başkanı olmak için milletvekili olmak gerekiyor. Dolaylı olarak Meclis Başkanı'nı da istifa etmeyecekler arasında sayıyor. Anayasanın 94. maddesi ve diğer kanunları bir arada düşündüğümüzde, hukuki açıdan Meclis Başkanı'nın aday olmasında herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Bizimle ilgili Anayasa bakımından hukuksuzluk iddiası varsa, bunların merci YSK'dir. YSK de önüne konu geldiğinde kararı verecektir. Bunun dışındaki tüm değerlendirmeler siyaseten bizi yormaya yöneliktir. Ama ben ne yaptığımı biliyorum. Ben hukuka saygısızlık edecek, hukuka uymayacak hiçbir işin içerisinde olmam.Bana göre bu makul bir istek. Bunun adil ve anlamlı olması için en son emeklilik yaşından düşürülmesi gerekir. Bu bence genel olarak düşünülmesi icap eden bir şey. Yapılan işin anlamlı olması için yıpranmanın emeklilik yaşından tenzil edilmesi lazım. Doğru olan bu.Buluşmaya TBMM Başkanvekilleri Mustafa Şentop ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.Benim bir teklifim var; madem öyle bütün seçime girecekler, bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis düzenleme yapsın, tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim. Bir çağrı yapıyorum. milletvekilleri de, belediye başkanları da, bakanlar da ayrılsın. Madem eşitsizlikten bahsediyoruz, herkes ayrılsın. Hukukun verdiği bir imkandan, 'birilerinin hoşuna gitmedi' diye vazgeçecek değiliz, kusura bakmasınlar.