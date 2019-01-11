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'ın kuzeyinde hava harekatı!

'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 08:49
Irak'ın kuzeyinde hava harekatı!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün ve bugün düzenlenen hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde hava harekatı!
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