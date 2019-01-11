İzmir'de işçiler belediye binasını bastı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBAN grevi sürecini yönetememesinden kaynaklanan grev başlamış İzmirliler toplu taşıma çilesi çekerek mağdur olmuşlardı. Şimdi de belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan işçiler zam talebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde toplandı. Slogan atarak CHP ve Büyükşehir'i protesto ettiler. Yaptıkları açıklamayla zam istediklerini söyleyen işçiler belediye binasını basmaya çalıştı. Polis olaya müdahale etti, biber gazı kullanıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde tansiyon hızla tırmandı.

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