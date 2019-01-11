Kültür-sanat bir beka meselesi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) ve Ara Güler Müzesi'nin ödüle layık görüldüğü törende konuşma yaptı:Üsküdar Musiki Cemiyeti sanatımızın en ince, en naif, en seçkin eserlerini üstatlar tarafından icra edildiği ve yeni nesillere aktarıldığı bir kurum olarak hafızalarımızda yer edinmiştir. Eski musikimiz öğrenmek, anlamak ve icra etmek için emek isteyen böyle olduğu için de nadide bir mücevher gibi korumamız gereken değerlerimiz arasında yer alıyor. Tek parti döneminde ecdadın pek çok mirası gibi müziğimiz de köhnemiş bir zihniyetin ürünü olarak yaftalanarak yok edilmeye çalışılmıştır. Rahmetli Menderes diğer pek çok alanda olduğu gibi müziğimiz üzerindeki yasakları da kaldırarak milletin adamı olduğunu göstermiştir. Ödül vereceğimiz sanat kurumumuzun isminin başına cemiyete yarım asırlık bir ömrü adayan Emin Ongan'ın eklenmiş olmasını bir vefa örneği olarak adlandırıyorum.Ara Güler kendisiyle özellikle son yıllarda sıkça görüşme imkanı bulduğumuz gerçek bir beyefendiydi. Kendisi hayatını fotoğraf makinası vizörünün arkasında geçirmiş bununla birlikte ülkesini ve dünyayı çok geniş bir bakış açısıyla değerlendirmiş bir sanat insanımızdır. Gerçi Ara Güler hayatta kendisinin sanatçı olarak sıfatlandırılmasına itiraz eder sadece foto muhabiri olduğunu söylerdi. Ama bizler onun fotoğraflarıyla ortaya koyduğu ürünlerin gerisindeki ruhu görüp anlayabilen kişiler olarak kendisini sanatçı olarak sıfatlandırmaktan onur duyuyoruz. Geride bıraktığı arşive ve müzesi vefatından sonra da Ara Güler'in sanatını yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracaktır.AGAVAM ve Ara Güler Müzesi'ne verilen ödülü, merkezin ve müzenin kuruluşuna verdikleri destekten dolayı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk aldı.Kültür-sanat meselesini ülkemiz ve milletimiz bakımından en az terörle mücadele, en az dış politika, en az temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. İnşallah yeni dönemde bu eksiğimizi giderecek, ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz. Bir milletin eğer estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması mümkün değildir. Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur. Yine bir ülkenin gelişmiş bir mimari anlayışı yoksa o ülkedeki üst yapının özgün bir ruh ve kimlik yansıtması beklenemez. Buna karşılık insanlarının manevi doyumunu ihmal etmiş sadece maddi varlıklarla hüküm süren toplumların da tarihte kalıcı izler bırakamadığını açık ve net görüyoruz. Devraldığımız bu büyük medeniyet hazinesiyle yakışır şekilde davranarak, kültür, sanat ve mimari alanda altına imza atacağımız yeni eserlerle ecdada layık, evlada da örnek olmalıyız. Millet olarak ortak değerler ve hedefler etrafında kenetlenmenin yolu tüm bu alanlardaki tarihsel birikimin üzerine yenilerini eklemektir. Hangi sanat dalında olursa olsun, devlet olarak bize düşen görev ise nitelikli üretimi desteklemek, bu üretimi küresel ölçekte paylaşımını sağlamaktır. Çoğumuzun popüler kültür ürünü diye burun kıvırdığı üretimlerin, bunu üreten milletler adına dünyada nasıl bir nüfuz oluşturduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Milletler için bazen diplomasiyle, askeri, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır. İletişimin hızının baş döndürdüğü günümüzde kültür ve sanatın etkileme ve dönüştürme gücü geçmiş zamanlarla kıyaslanmayacak kadar önemli hale geldi.İ: Gençlik yıllarımda kültür ve sanat faaliyetleri çok önemli bir yer tutmuş birisi olarak sorumluluk üstlendiğimiz her yerde bu konuya ehemmiyet verdik. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemimde şehrin diğer meseleleriyle birlikte kültür ve sanat alanında da çok büyük işlere, eserlere, çalışmalara imza attık. Hükümetlerimiz döneminde de kültür sanat alanına hep özel önem verdik. Bu yöndeki projeleri özellikle himaye ettik.ARA Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) ve Ara Güler Müzesi, kapılarını Ara Güler'in doğum günü olan 16 Ağustos'ta İstanbul'da ziyaretçilere açtı. AGAVAM, Ara Güler'in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kuruldu. Ara Güler Müzesi, Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olma özelliğini taşıyor.Geçtiğimiz yıl hayata gözlerini kapayan dünyaca ünlü foto muhabir Ara Güler, 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğdu.Güler, Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisiydi.CEMIYETE ismini veren Emin Ongan, 1906'da Edirne'de doğdu. Ongan 12 yaşında iken ağabeyi Nedim Ongan'ın kemanını gizlice çalarak müziğe başladı. Ailesinin İstanbul Üsküdar'a yerleşmesi sonrası 1927'de o zamanki adı Dar-ül Feyz-I Musiki Cemiyeti olan Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde ilk musiki derslerini Mızıkalı Celâl Bey'den aldı. 'Hocaların Hocası' olan Emin Ongan'ın hayatının yarım asırlık dönemi ders verdiği ve başkanlığını da yaptığı Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde geçti.Ödül töreninde bestekâr Amir Ateş, sözleri Hazreti Muhammed için yazılan bestesi kendine ait "Bir Kızıl Goncaya Benzer" adlı şarkıyı seslendirdi. Ateş, kısa bir konuşma yaptıktan sonra sahneden inmek üzereyken Başkan Erdoğan kendisinden bir eser daha okumasını rica etti. Ateş bu istek üzerine bir de ilahi okudu.