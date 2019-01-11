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davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını () ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 17:25
ÖKK davasında ara karar

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı.

Savcı, mütalaasında yargılamanın geldiği aşama itibarıyla sanık avukatlarının yeni tanık dinlenme talebi sürece etki etmeyeceğinden bu yöndeki taleplerin reddine karar verilmesini, tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Yargılamaya 14 Şubat'ta devam edilecek.

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ÖKK davasında ara karar
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