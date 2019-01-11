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kimdir? Of Belediye Başkan Adayı Salim Salih Sarıalioğlu oldu

Başkan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart seçimleri öncesinde Trabzon ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Trabzon Of Belediye Başkan Adayı olan kimdir?

Giriş Tarihi: 11.1.2019 17:29
Salim Salih Sarıalioğlu kimdir? Trabzon Of Belediye Başkan Adayı Salim Salih Sarıalioğlu oldu

1967 yılında Of' ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Of'ta tamamladı. KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında mezun olan Sarıalioğlu, 1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş.'de çalışmaya başladı. 1995 yılında Of Belediyesi'ne geçiş yaptı. Fen İşleri birimindeki 18 yıllık görev süresinin ardından 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ak Parti'den Of Belediye Başkanı Adayı oldu. Of Belediye Başkanlığına seçilen Sarıalioğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Salim Salih Sarıalioğlu kimdir? Trabzon Of Belediye Başkan Adayı Salim Salih Sarıalioğlu oldu
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