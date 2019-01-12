1 milyon liradan fazla tazminat kaybetti

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CHP TBMM Grubu'nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararı sonrası, Kılıçdaroğlu'nun kazandığı ve kaybettiği tazminat davaları yeniden gündeme geldi.Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılan tazminat davasında avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 909 bin 353 lira tutan manevi tazminata mahkum edilen Kılıçdaroğlu, 2009'dan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan adına açılan davalarda da 147 bin lira kaybetti. Kaybettiği tazminatları ödemek için Balıkesir Burhaniye'deki yazlığını sattığı öğrenilen Kılıçdaroğlu hakkında Erdoğan adına avukatları tarafından açılmış, biri 1 milyonluk, diğeri de 250 bin liralık olmak üzere iki dava daha bulunuyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara'da açtığı tazminat davalarında 2009'dan 2018 Temmuz'a kadar 147 bin lira manevi tazminat kazandı.Yolsuzluk iddiaları üzerine o dönemde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Özhaseki açtığı 13 ayrı tazminat davasında 80 bin lira tazminat kazanmış ve bu parayla şehirde 3,5 ton sucuk dağıtmıştı.Kılıçdaroğlu bu dönemde çeşitli bakanlar hakkında gündeme getirdiği iddialara ilişkin davalarda 5 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen miktarlarda para ödemeye mahkûm edilmişti.Kemal Kılıçdaroğlu, Temmuz 2017'de eski milletvekili Burhan Kuzu'nun, Twitter'dan yayınladığı ve kendisinin montajlı fotoğrafını kullandığı bir paylaşımı nedeniyle 20 bin lira, hakkında söylediği sözler nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da 10 bin lira tazminat kazanmıştı.