97 gözaltı 7 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından önceki gün meslekten ihraç edilen Şanlıurfa Hâkimi Yakup Tatlı, Mardin Hâkimi Tuba Şule Kızıltoprak, Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler ve İstanbul Hâkimi Caner Kahraman gözaltına alındı. Ankesör soruşturması kapsamında İstanbul'da biri albay, ikisi binbaşı 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 15 ilde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Adana merkezli 20 ilde 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verilirken 30'u yakalandı. Bursa merkezli 18 ilde yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Yalova merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 20 muvazzaf asker yakalandı. Çorum'da gaygubet evlerine yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Bolu'da 6 asker tutuklandı. FETÖ'nün ÖSYM'deki yapılanmasına ilişkin davanın sanıklarından Muhammet Emin Akçelik, pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere verdiği ifadede soruların nasıl sızdırıldığına dair itirafını inkar edince tutuklandı.SABAH