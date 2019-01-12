Forbes: FETÖ okulları beyin yıkama merkezi

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ABD'nin Forbes dergisinde yayımlanan makalede, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okul ağının karanlık faaliyetlerine dikkat çekildi. İngilizce öğretmeni Peter Greene makalesinde, "Bu zincir, büyük miktarda Türk vatandaşına, öğretmenlik amacıyla ABD'ye gelmeleri için H-1B (çalışma) vizesi verilmesi amacıyla kullanıldı" ifadelerini kullandı. Greene, FETÖ okullarında gizli kapaklı işlerin de döndüğüne dair iddialara işaret ederek, "Bu okullar, Gülen ile bağlantılı inşaat firmaları gibi gruplara para akıtmakla da suçlanıyor. Bazı muhafazakar kesimden eleştirmenler Gülen okullarının beyin yıkama merkezleri olarak kullanıldığından endişe ediyor" görüşünü paylaştı.