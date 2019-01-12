Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Forbes: FETÖ okulları beyin yıkama merkezi

Forbes: okulları beyin yıkama merkezi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019
Forbes: FETÖ okulları beyin yıkama merkezi
ABD'nin Forbes dergisinde yayımlanan makalede, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okul ağının karanlık faaliyetlerine dikkat çekildi. İngilizce öğretmeni Peter Greene makalesinde, "Bu zincir, büyük miktarda Türk vatandaşına, öğretmenlik amacıyla ABD'ye gelmeleri için H-1B (çalışma) vizesi verilmesi amacıyla kullanıldı" ifadelerini kullandı. Greene, FETÖ okullarında gizli kapaklı işlerin de döndüğüne dair iddialara işaret ederek, "Bu okullar, Gülen ile bağlantılı inşaat firmaları gibi gruplara para akıtmakla da suçlanıyor. Bazı muhafazakar kesimden eleştirmenler Gülen okullarının beyin yıkama merkezleri olarak kullanıldığından endişe ediyor" görüşünü paylaştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Forbes: FETÖ okulları beyin yıkama merkezi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN