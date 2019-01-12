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Son dakika: HSK ihraç etmişti! İki hakim 'den tutuklandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski hakim tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 17:26
Son dakika: HSK ihraç etmişti! İki hakim FETÖ'den tutuklandı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından önceki gün meslekten ihraç edilen ve daha sonra gözaltına alınan Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HSK tarafından 10 Ocak'ta 17 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmiş, soruşturma kapsamında Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak dün gözaltına alınmıştı.
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Son dakika: HSK ihraç etmişti! İki hakim FETÖ'den tutuklandı
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