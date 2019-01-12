İlk toplu konuttu, tek seçmenli mahalle oldu

31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimiyle ilgili hazırlıklar devam ederken Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu, Seçim Bilişim Sisteminde (SEÇSİS) yapılan inceleme sonucu, Kızılay Güvenpark arkasındaki Namık Kemal Mahallesi'nde bir seçmen olduğunu belirledi.

İlçe Seçim Kurulu, bunun üzerine, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK), tek seçmenli mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş istedi.

Talep üzerine konuyu inceleyen YSK, ilgili mevzuat hükümlerine göre bir mahallede seçim yapılabilmesi için seçilme yeterliliğine sahip en az 9 kişinin olması gerektiğine işaret etti.

Mahallenin tüzel kişiliğinin varlığını koruyor olmasının, bu sayının aranması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağında da kuşku bulunmadığını belirten YSK, Çankaya İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde seçilme yeterliliğine sahip 1 seçmen bulunduğundan mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçiminin yapılmaması gerektiğine karar verdi.

Seçimlerin yapılamayacağı anlaşılan bu mahallede, sandık kurulu oluşturulamayacağına da karar veren Kurul, mahalledeki seçmenin, başka bir mahallede oy kullanmasının sağlanması için seçim sandıklarının birleştirilmesiyle ilgili konunun, ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasına hükmetti.

Başka bir muhtarlık seçmen listesine eklenen seçmenlerin, muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti seçimi haricinde diğer seçim türlerinde oylarını kullanabileceklerine de karar verildi.

CUMHURİYET'İN İLK TOPLU KONUT PROJESİYDİ

Namık Kemal Mahallesi'nde Adalet Bakanlığı ek binası, Çankaya Kaymakamlığı, Namık Kemal İlköğretim Okulu, Çankaya Sağlık Grup Başkanlığı, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlar yer alıyor.

"Ankara Saraçoğlu Mahallesi" veya "Devlet Mahallesi" olarak da bilinen mahalle, Ankara'nın Cumhuriyet devrinin kamu eliyle yapılan ilk toplu konut projesi olarak tarihteki yerini aldı. Bu özelliği nedeniyle birinci derece kentsel SİT alanı ilan edilen alandaki eski eser olarak tescillenen konutlar şu anda boş bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk toplu konutu olan Namık Kemal Mahallesi'nin temeli, 1944'te atıldı. Üst düzey memurların konut sorununu çözmek için geliştirilen proje, 1945'te tamamlandı. İki, üç ve dört katlı olarak planlanan, içinde kütüphane, sosyal alanlar, okul bulunan mahallenin tasarımı, Ankara Devlet Opera ve Bale binasının da mimarı Alman mimar Paul Bonatz tarafından yapıldı.

YARGI KARARLARINA KONU OLDU

Mahalle, Bakanlar Kurulu'nun 17 Ağustos 2017 tarihli kararıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye devredildi.

Mimarlar Odasının bu kararın iptali istemiyle açtığı davayla gündeme gelen mahallenin devrine ilişkin karar, Danıştay tarafından bölgenin özgün yapısı korunmak şartıyla hukuka uygun bulundu.

Uzun yıllar devletin çeşitli kamu kurumlarına lojman görevini üstlenen toplu konutların bulunduğu alandaki binalar, tarihi ve kültürel mirası ile kentsel SİT niteliği ve bölgenin özgün yapısı korunmak kaydıyla aslına uygun şekilde, ilgili mevzuatı uyarınca restore edilecek.