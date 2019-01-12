Kar yağdı kan durdu... Kızılay Başkanı: Acil bağış bekliyoruz

Bunun üzerine Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık sosyal medya hesabından herkesi kanbağışı yapmaya davet etti. 2018'de 2 milyon 571 bin ünite kan bağışı alan Türk Kızılayı'nın Başkanı Dr. Kerem Kınık, 'Acil Duyuru' başlığıyla yayımladığı mesajında, "Kan stoklarımız azaldı. Kan ihtiyacımız arttı. Kış şartları nedeni ile kan bağışı sayılarımızda ciddi düşüş var. Her gün hastalarımız için 9000 ünite kan bağışı almak zorundayız. Sizleri Kızılay kan bağış noktalarımıza bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

STOK 40 BİNDEN AZ

Günlük 7 bin civarında kan bağışı aldıklarını ancak bu sayının yetersiz olduğunu belirten Kınık, şunları söyledi: "Kan uzun süre saklanabilen bir tedavi aracı değil maalesef. Kızılay olarak her gün yaklaşık 9 bin ünite kan bağışı almamız ve hastanelere ulaştırmamız gerekiyor. Ancak kan bağışlarımız şimdilik günlük 7 binler dolayında; ayrıca soğuk ve yağışlar nedeniyle bu sayı daha da düşüş eğiliminde. Kış aylarına maksimum kan stokuyla girmemize rağmen 60 binler dolayında olması gereken stok sayımız 40 binlerin altına inmiş durumda. Bu nedenlerle zaten duyarlı olan tüm milletimizi bir kez daha kan bağış noktalarımıza davet ediyoruz ve birbirimize ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."