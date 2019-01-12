Provokasyona izin verilmeyecek

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerle ilgili alınacak tedbirleri kapsayan bir genelge yayınladı. Bakan Soylu imzasıyla 81 ilin valiliklerine ve kolluk birimlerine gönderilen genelgenin, seçimlerin ülke genelinde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılabilmesi amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu kararları göz önünde bulundurularak hazırlandığı belirtildi.Seçim sürecinde terör örgütü ve uzantılarının, ülkenin güven ve huzurunu bozmaya, olumsuz algı oluşturmaya yönelik olası tüm çabaları yakinen takip edilecek.Provokatif davranışlarla Suriyeli vatandaşların ve farklı etnik ve kültürel kimlikler üzerinden asayiş olaylarının (hırsızlık, taciz gibi) toplumsal olaylara dönüşmemesi için gerekli tedbirler planlanacak ve bu tür olaylara fırsat verilmeyecek.Bilişim sistemlerini işlevsiz hale getirmeye yönelik siber saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı gerekli önlemler alınacak, özellikle sosyal medya ortamında yapılan "provokatif paylaşımlar" kolluk birimlerinin "bilişim suçları ile mücadele ekipleri" tarafından yakından takip edilerek, herhangi bir provokasyona meydan verilmeyecek.Seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye gelecek uluslararası kuruluş temsilcileri ile yabancı büyükelçilik temsilcilerine gerekli misafirperverlik gösterilerek, çalışmaları için uygun ortam sağlanacak.Ayrıca valiliklerce, mahallin özelliklerine göre seçim sürecinde meydana gelebilecek hassasiyetler çerçevesinde gerekli risk değerlendirmeleri yapılarak, alınmasında lüzum görülen ilave tedbirler uygulamaya konulacak.