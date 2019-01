Türkiye’yi batmış gibi gösterenlere bir kez daha ders vereceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 129. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından çarpıcı alıntılar;Türkiye malum olduğu üzere geçtiğimiz aylarda yurt dışı kökenli ciddi bir kur ve faiz saldırısına maruz kaldı. Böyle bir durumda ülkesini ve milletini sevenlerin yapması gereken, ekonomilerine dört elle sarılmaktır. Bizde ne yapılıyor? Eskiden beri belli muhalefet partisinin borazanlığını yapan bir gazete, Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış birçok şeyle bu saldırılarını sürdürüyor. Manşetlerde de güya habercilik yapıyor. Ama aslında yaptığı işin adı en bayağısından bir tetikçiliktir. Güya ekonomimizin 2019'da daha kötüye gideceğini ima ederek kendince ülkemize kurşun sıkıyor. Türkiye ekonomisi üzerinde kara bulutlar toplamaya çalışanların daha önceki tahminleri ve gerçekleşenler de ortada. 2017'de Türkiye'nin yüzde 3-3,5 büyüyeceği söylendi. Halbuki 7.4 büyüme yaşandı. Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. İlk üç çeyrekte yüzde 4,5'lik bir büyümeyi yakaladık. 2019'da ilkelerini dengeleme, disiplin ve değişim diye ifade ettiğimiz yeni ekonomi programımız çerçevesinde zaten gayet gerçekçi büyüme hedefleri koyduk. Açıkçası şahsen bu hedeflerin çok üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş bir ülke gibi göstermenin gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz. İhracatta ve turizmde rekorlar kırılan bir yılı geride bıraktık. Sosyal güvenlik açığı öngörülenin yarısının bile altında kapatıldı.Ana muhalefetin sözcüsü filan bunlar çıktılar bir şeyler konuşuyor. 'AK Parti dönemi, enflasyonda en yüksek oranlara çıkılan dönem' diyorlar. Ben bunu iki programda açıkladım ama bir de bugün ekranları başında bizi izleyen tüm milletimle tekrar paylaşmak istiyorum. Özellikle de teşkilatımın bunu çok iyi bilmesi gereğine inandığım için sizlerle de tekrar paylaşmanın isabetli olacağına inanıyorum. AK Parti iktidarından önceki 14 yılın enflasyon ortalaması yüzde 70, partimizin iktidarda olduğu 16 yılda ise bu oran yüzde 9.5. Bay Kemal, sözcülerini iyi seç, seni aldatıyorlar. yalancının mumu yatsıya kadar yanar, unutma. Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden aşağıya atarlar, o güçleri varsa. Bir uluslararası ekonomi kuruluşu Türkiye'nin 2030'da satın alma paritesine göre dünyada 5'inciliğe kadar yükselebileceğini aktardı. Bunlar, felaket tellallığından başka bir şey bilmeyen gazetelerde okunamayacak. O siyasetçilerin ağzından duyulamayacak. İftira ve karamsarlık simsarlarına karşı bize düşen görev, 16 yılda yapılanları millete tekrar anlatmak. Yapılacakları da her fırsatta ifade ederek mücadeleyi sürdürmek. Sahayı boş bıraktığımız anda bunların iftiraları her tarafı kaplar. Her iftiraya gerçeklerle cevap verilecek. Kimsenin milleti umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyeceğiz. 2023 hedefi gelecek umudunun somut verileri. 2053 ve 2071 vizyonlarının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras. Gençleri bu yönde sürekli teşvik edeceğiz.Belediyecilikte hizmet esastır. Ancak hizmet yeterli değildir. Aslolan gönülleri fethetmek, gönüllere girmektir. Eğer gönüllere giremezseniz, istediğiniz kadar en üst düzeyde yatırım yapın vatandaş seni kabul etmez. Vatandaşa tepeden bakış her şeyi bitirir. Tevazu ve tebessüm önemlidir. AK Parti milletin partisidir. Millete mal olmuştur. Millet adına görev yapan emanetçileriz. Millet görev verdiği sürece emaneti ne kadar iyi temsil edebilirsek kendimizi o derece başarılı sayacağız. Her bir arkadaşımın işte bu şuurla hareket edeceğine inanıyorum. AK Parti, her seçimi bir imtihan olarak görür, böyle değerlendirir. Kolay imtihan olmaz. Esasen AK Parti kurulduğu günden beri sürekli imtihan içindedir. Bu bakımdan milletimizle irtibatımız seçimden seçime değil, süreklidir, her andır. Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz.24 Haziran seçimlerine göre ilçe değiştiren 1.5 milyona yakın seçmen var. Bunların 222 binden fazlası AK Parti üyesi. Bu kişileri gittikleri ilçelerde bulup, AK Parti ile irtibatlandırmanın da yine parti teşkilatlarına düşüyor. Bu yıl ilk defa oy kullanacak yaklaşık 1 milyon seçmenin varlığı çok önemli. Ana kademe kadın kolları ama özellikle de gençlik kolları bu işi çok yakından takip etmek durumunda. İlk defa oy kullanacak olanları yakın markaja alalım. Parti teşkilatlarından, üyelerden başlayarak seçmen kütüklerinden çıkan ve giren herkesi takip etmesini istiyorum. Bir ilçeye yerleşen kişiye teşkilatımızın hoş geldin ziyareti yapması seçme ve seçilme hakkı elde eden gençlerimize partimizi tanıtması ve hatta partimizde siyasete davet etmesi, adres kaydı olmayanların kayıtlarını yaptırmasını sağlaması bize güç kazandıracaktır.31 Mart seçimleri belediyecilikte 25 yıllık bir tecrübemizin zirve noktası olacaktır. Milletimiz 25 yıldır şehirlerini ve hayatlarını bu kadroların belediyecilik anlayışına teslim ediyorsa bunun bir sebebi var. Bir memnuniyet var. Kimsenin AK Parti'ye oy vermek gibi bir mecburiyeti, mahkumiyeti, borcu yok. Milletimizin her bir ferdini AK Parti'ye oy vermeye davamızla, ahlakımızla, duruşumuzla, mütevazılığımızla, hizmetlerimizle, projelerimizle, vizyonumuzla biz halkımızı ikna edeceğiz. Siyaset, milleti kendinden nefret ettirme değil kendini millete sevdirme, benimsetme kabul ettirme sanatıdır. AK Parti milletimize hakim olmak değil hadim olmak üzere yola çıkmış kadroların partisidir. Bugüne kadar kazandığımız her başarının ardında işte bu şuurla çalışıyor olmamız vardır. Şayet AK Parti'nin millete hizmetkarlık esasına dayanan siyaset anlayışını uygun bulmayan varsa zaten yanlış yerdedir. Daha çok insana ulaşmak için sosyal medya gibi mecralar gelişmiş olabilir ama unutmayın hala her şey insanla başlıyor ve insanda bitiyor. İnsanlara değerli hissettirmenin yolun, hangi kanal kullanılırsa kullanılsın onlarla doğrudan iletişime geçmek. Bunun için her fırsatta çalmadık kapı, sıkmadık el, almadık gönül bırakmayacağız diyoruz.Seçimden seçime millete giden partiler hiçbir zaman bulundukları yerin ötesine geçemedi. Bunlar projelerini, anlatarak milletin desteğini almaya çalışmak yerine sadece AK Parti'yi ve şahsımı hedef aldı, işi Türkiye'ye zarar verme pahasına meşru görecek kadar ileri götürdü. Son 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bize yerli ve milli duruş sahipleriyle ülkenin ve milletin sırtına hançer vurmayı göze alabilenlerin farkını gösterdi. Seçim ittifakları da bu yaklaşımlar çerçevesinde şekilleniyor. Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, darbeye geçit vermeyenler, diğer tarafta ise terör örgütleriyle kol kola girenler. Bunlar her türlü yalana, iftiraya, çarpıtmaya başvurmaktan da çekinmezler. Mevlana "Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne haya." der. Maalesef mayası bozuk bir kesim tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır.AK Parti çevreci bir partidir. Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylona karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Annemin dokuduğu filelerle alışveriş yaptığı günleri hatırladım. Yeniden o döneme dönülecek. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz. Bunları bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin, kim çevreci millet görecek. Biz doğayla, toprakla bütünleşecek olan bez ve fileyle bu yola çıkacağız. Öyle kampanyalar yapmışlar ki kenevirin üretildiği bir ülke keneviri üretemez olmuş. Ben Rizeliyim. Rize'de kenevir üretilirdi, hatta ondan fanila ve atlet yapılırdı. Rahmetli babam hep onu giyerdi. Şimdi inşallah buraya döneceğiz ve bunun üretimini de süratle gerçekleştireceğiz.AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık. Bu, seçimlerden önce yaptığımız son Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı. Süratle iki hafta içerisinde aday tanıtım toplantılarını bitirelim ve artık arazide çalışmalar süratlensin. Adaylarımızla birlikte il genel meclisi üyelerimiz, belediye meclisi üyelerimiz, bunların da belirlenmesi süreci olacak. Araziye hep birlikte hakim olmamız gerekecek. Yarından itibaren arkadaşlarımız illere dağılmaya başlıyor. AK Parti Genel Merkezi, il başkanlarına verilmek üzere il aday tanıtım programı rehberi de hazırladı. 31 Ocak'ta büyük aday tanıtım ve manifesto toplantısı yapacağız. Bu ay sonunda Ankara Kapalı Spor Salonu'nda tüm adaylarla bir araya geleceğiz ve manifestoyu da açıklayacağız.BaşkanErdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda Trabzon'un ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 18 ilçeden ikisinde MHP adayının gösterildiği Cumhur İttifakı çatısında seçime girilecek. Erdoğan, Trabzon'daki konuşmasında şunları söyledi:Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da Trabzon'un kendine asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum.Biz milli iradenin üstünde hiçbir fani güç tanımadan, Türkiye'yi hedefleri ve hayalleri ile buluşturmanın kavgasını verdik. 81 milyonun tamamını kucakladık ama CHP her alanda alışkanlıklarını değiştirememiştir. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye çalışan bir CHP görüyoruz. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini mahkemeye delil olarak sunmadılar. Partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Yalan destekleme fonu! Hakaret yerine proje üretseler emin olun bundan herkes karlı çıkacak.Akçaabat: Osman Nuri EkimAraklı: Recep Çebi,Arsin: Sait GürsoyBeşikdüzü: Harun DemirciDüzköy: Yılmaz AnkaraÇaykara: Hanefi TokHayrat: Salih ÖztelKöprübaşı: Ali AydınMaçka: Koray KoçhanOf: Salim Salih SarıalioğluOrtahisar Ahmet Metin GençSürmene: Rahmi ÜstünTonya: Osman BeşelVakfıkebir: Muhammet BaltaYomra: İbrahim SağıroğluÇarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (MHP-Cumhur İttifakı)Şalpazarı: Refik Kurukız (MHPCumhur İttifakı)