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'dan seçmen taşındığı iddialarıyla ilgili açıklama

: Beyan ettiği yerde oturmayan seçmenlerin kaydı dondurulacak.

Giriş Tarihi: 12.1.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 16:21
YSK'dan seçmen taşındığı iddialarıyla ilgili açıklama

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik olarak yapıldığı hakkında; basında haberler yer almakta olup, bazı ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile siyasi partilerden de Başkanlığımıza bilgiler ulaşmaktadır.

4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır.

Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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YSK'dan seçmen taşındığı iddialarıyla ilgili açıklama
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