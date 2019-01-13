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Başkan Adayı Murat Kaya oldu! Murat Kaya kimdir?

'nin yerel seçimler için ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından bizzat duyurulan adaylar neticesinde Başkan Adayı olarak Murat Kaya gösterildi. Peki, AK Parti Geyve Belediye Başkan Adayı Murat Kaya kimdir?

Giriş Tarihi: 13.1.2019 17:01
AK Parti Geyve Belediye Başkan Adayı Murat Kaya oldu! Murat Kaya kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Sakarya ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Geyve için Murat Kaya'yı aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ GEYVE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MURAT KAYA KİMDİR?

1972 yılında Geyve'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Geyve'de, üniversite tahsilini ise İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümünde tamamladı. 1990 yılından beri ticaretle uğraşmakta olan Kaya, evli ve beş çocuk babasıdır.

2009 yılı yerel seçimlerinin ardından 2014 yılı yerel seçimlerinde de Geyve Belediye Başkanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliğine seçilmiştir.

AK Parti tarafından Geyve Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

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AK Parti Geyve Belediye Başkan Adayı Murat Kaya oldu! Murat Kaya kimdir?
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