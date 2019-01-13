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Başkan Adayı oldu! Ali Kemal Sofu kimdir?

'nin için ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından bizzat duyurulan adaylar neticesinde Başkan Adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Hendek Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Sofu kimdir?

Giriş Tarihi: 13.1.2019 17:11
AK Parti Hendek Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Sofu oldu! Ali Kemal Sofu kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Sakarya ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Hendek için Ali Kemal Sofu'yu aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ HENDEK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALİ KEMAL SOFU KİMDİR?

1978 Hendek doğumlu, evli ve 2 çocuk babası olan Ali Kemal Sofu, ilk,orta ve lise eğitimini Hendekte tamamlamış. 1996'da İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde Lisans eğitimini alarak 2002 yılında mezun olup, daha sonra 2017 yılında yine Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Orta derecede Arapça bilen Sofu, Üniversite eğitimi sonrası Hendek Endüstri Meslek Lisesinde 1 yıl ücretli öğretmenlik yapmış ve bu tecrübesi sonrası ise ticari hayata geçerek 15 yıldır inşaat malzemeleri üzerine aktif ticaret yaparak, Hendek'in saygın ve sevilen esnaf konumundaki yerini almıştır.

AK Parti tarafından Hendek Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

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AK Parti Hendek Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Sofu oldu! Ali Kemal Sofu kimdir?
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