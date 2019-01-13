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Başkan Erdoğan ile İl Başkanı Dağdelen görüştü

Başkan ile Başkanı bir araya gelerek 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 19:26
Başkan Erdoğan ile İl Başkanı Dağdelen görüştü
Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İl Başkanı Dağdelen bir araya gelerek 31 Mart seçimleri hakkında görüşme yaptı.
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve teşkilat yöneticileri Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantıda 31 Mart seçimleriyle ilgili değerlendirmeler yapılarak son gelişmelerden bahsedildi. Toplantı sonrasında ise İl Başkanı Nuh Dağdelen, teşkilat yöneticileri ile birlikte Cumhurbaşkanı ile görüştü.
Başkan Dağdelen, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Özhaseki ile bir araya gelme imkanı bulduk" dedi.
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Başkan Erdoğan ile İl Başkanı Dağdelen görüştü
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