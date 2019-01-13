Başkan Erdoğan ile İl Başkanı Dağdelen görüştü

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Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İl Başkanı Dağdelen bir araya gelerek 31 Mart seçimleri hakkında görüşme yaptı.AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve teşkilat yöneticileri Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantıda 31 Mart seçimleriyle ilgili değerlendirmeler yapılarak son gelişmelerden bahsedildi. Toplantı sonrasında ise İl Başkanı Nuh Dağdelen, teşkilat yöneticileri ile birlikte Cumhurbaşkanı ile görüştü.Başkan Dağdelen, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Özhaseki ile bir araya gelme imkanı bulduk" dedi.