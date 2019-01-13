Başkan Erdoğan Sakarya'da konuşuyor!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Şehrimiz ve istikbalimiz adına tarihi bir adım atıyoruz. Modernize edilen 2600-2700 çalışanın görev yaptığı fabrikanın açılış törenini gerçekleştireceğiz.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

İlk yerli 600 beygir gücündeki motorunun test çalıştırmasını yapacağız. Savunma sanayini bir üst lige taşıyacak BMC üretim ve teknoloji üssünün birinci kısmının temel atma törenini icra edeceğiz. Tank fabrikası, zırhlı ara, ve askeri kamyon fabrikası, ticari kamyon fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bulunuyor. Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak tüm etapları faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.

"Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir"

HEPSİNE İNAT YATIRIMLAR DA ÜRETİMLER DE DEVAM EDİYOR



Ne dediler Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de devam ediyor. Bu ülkeye hazmedemeyenler isteseniz de istemeseniz de bu ülke bu millet dimdik ayakta.

Burada Katar ve Türkiye işbirliği var, Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye-Katar işbirliği güçlenmeye devam edecek. Bu millet dayanışmanın önemine inanan, mazlumlara sahip çıkan bir millettir.

SAVUNMA SANAYİ ALANINDA CAYDIRICILIĞIMIZ ÇOK YÜKSEK OLMAK DURUMUNDA

Savunma Sanayi alanında caydırıcılığımız çok yüksek olmak durumundadır. Silah, mühimmat ve askeri techizat bakımından dışa bağımlılığın acısını çok çekmiş bir milletiz. Artık biz kendi telsizimizi kendimiz yapıyoruz, onlara ihtiyacımız yok.

Suriye'de aynı oyunlar oynanıyor. Şimdi bu oyunları oynayanlar bilmelidir ki, kullandıkları enstrümanlar, insanları kastediyorum, yanlış enstrümanlardır. Bu enstrümanlar onları aldatıyor.

BİZE YASAKLADILAR AMA KENDİLER CAYIR CAYIR ÜRETTİLER

Yeniden bir kenevir ekimi süreci başlatalım. Çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız.

Bize yasakladılar ama kendileri cayır cayır ürettiler.

Ayrıntılar geliyor...

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