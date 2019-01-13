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Erdoğan: Kimseye ayrımcılık yapmayacağız

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019
Erdoğan: Kimseye ayrımcılık yapmayacağız
Türkiye Belediyeler Birliği ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kimseye ayırımcılık yapılmayacağına ilişkin mesajı dikkat çekti. Sempozyum programının yer aldığı kartlarda Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesinde ve sistemin oturmasına çalışırken bir yandan da demokrasiye sonuna kadar riayet edecek katılımcılığa açık olacağız. Her bir vatandaşımıza bu ülkeye hizmet eden canlardan bir can, bu ülkeye zenginlik katan renklerden bir renk diye bakacak, hepsini bu sıcaklıkla seveceğiz. Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi kayırmayacağız, adaletten zerre kadar sapmayacağız. Bize emanet edilen mülkün, millete ait olduğunu aklımızdan ve vicdanımızdan hiçbir zaman çıkarmayacağız."
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Erdoğan: Kimseye ayrımcılık yapmayacağız
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