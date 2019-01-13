Erken yaşta evlilik mağduruna af talebi

BUGÜN NELER OLDU

Kamuoyunun büyük bir hassasiyetle yaklaştığı erken yaşta evlilikler konusunda bir düzenleme yapılması konusu Roman dernek ve STK'larının Meclis'teki parti gruplarını ziyareti ile tekrar gündeme geldi. Bu konuda daha önce "Reşit olmayan ile evlilik suçunun" kaldırılması yönündeki düzenleme gündeme gelmişti. Özellikle 15-16 yaşındaki çocukların 50-60 yaşındaki kişilerle evlendirilmesi, erken yaşta evliliklerin önünü açacağı için kamuoyunda büyük bir tepki oluşmuştu. Bunun üzerine düzenleme gündemden kalkmıştı. Cezaevlerinde şu anda reşit olmayan biri ile evlendiği için 10 bine yakın kişi bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğunun da Roman vatandaşları olduğu belirtiliyor. Roman vatandaşların STK'ları siyasi partilere bu konuda baskı yapmaya başladı. Parti gruplarını tek tek ziyaret edip af talebinde bulundu. Diğer partilerin yanı sıra AK Parti de bunu mercek altına aldı. "Reşit olmayan biriyle birlikte olan, halen evli olan ve cezaevinde bulunması" koşulu ile bir defaya mahsus bir düzenleme yapılması planlanıyor. Reşit olmayan ile evlilik TCK'ya göre suç olmaya devam edecek. Bundan sonraki reşit olmayan biri ile birlikte olanlar yine cezaevine girecek. AK Parti öncelikli olarak kamuoyunun çok hassas olduğu bu konuda Başkan Erdoğan'ın onayını alacak. Daha sonra da parlamentoda bulunan bütün parti gruplarının mutabakatını arayacak.