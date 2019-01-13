HDP’li Heval’e ağır müebbet istemi

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Terör örgütü PKK'nın, "Ege Bölgesi Gençlik Sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Tuna Aydın hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Aydın'ın örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde faaliyet gösterdiği, 2015'te ise örgütün kırsal alanına geçiş yaparak ideolojik ve silahlı eğitim aldığı kırsal alanda Gare bölgesinde 34 örgüt mensubu ile birlikte sözde Ali Çiçek Akademisi Eğitim Devresi'nde kadro eğitimi aldığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin İzmir'de de benzer suçtan yargılandığına yer verildi. Örgüt üyesi Ağustos 2016'da İzmir'de yapılan operasyonla yakalanmış, kod adının "Heval" olduğu ortaya çıkmıştı. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma' suçlamasıyla yargılanan Aydın, ağır müebbet hapis istemiyle yargılanacak.