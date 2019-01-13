Muharrem İnce’ye ‘borazan’ davası

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Diriliş Ertuğrul'un jenerik müziğini AK Parti'nin seçim şarkısı gibi lanse ederek Twitter hesabından TRT'yi itibarsızlaştırmak için bir paylaşım yapan CHP'li Muharrem İnce'ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre; İnce Twitter hesabından "Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerimizi yayınlamayan TRT'nin tek adamın borazanı olduğunu tartışmaya gerek yok. TRT İstanbul Radyosu'nun santralini 0212 232.... arayın kendiniz dinleyin" şeklinde paylaşım yaptı. Halbuki TRT'nin santrali arandığında çalan müzik TRT'nin sevilen dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un jenerik müziğiydi. Dava dilekçesinde İnce'nin TRT'nin saygınlığını ve itibarını zedelemeye yönelik ağır hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtilerek, "Davalı müvekkil kanala ait bir dizinin jenerik müziğini AK Parti'nin seçim şarkısı gibi lanse ederek müvekkil kurumu itibarsızlaştırmak suretiyle zarar vermiştir" denildi.