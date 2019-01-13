Provokatörün maskesi düştü

Twitter'da dolaşan "Suriyeliler istediği üniversitede sınavsız okuyor. İstediği hastane ve kamu kurumlarından ücretsiz yararlanıyor. Çalışmadan maaş ve ikramiye alıyor", "Adana'da Türk aileden istediği kız verilmeyince zorla kaçıran Suriyeli Halid bugün muradına erdi", "Suriyelilerin doğum oranı Türkoları geçti. Hedef 10 yılda 25 milyona ulaşıp bağımsızlığı kazanmak" gibi yalanları üreten 'Suriye Vatandaşlık Ofisi' adlı hesabın ardından derin bir tahrik çıktı.

ŞAFAK VAKTİ BASILDI



Bir süre önce hesabı takibe alan Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü, Suriyeli gençlerin yılbaşı kutlamalarına ilişkin görüntülerin de "Taksim Meydanı'nda Suriyeli hemşerilerimle yeni yılı kutladık. Bizi istemeyen Türkolar yallah Orta Asya'ya" ifadeleriyle paylaşılması üzerine harekete geçti. Hesabı yöneten Mehmet T. adlı şahıs İstanbul'da evinde şafak vaktinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen Mehmet T.'nin 4 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen provokatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.





'İRONİ YAPTIM' DEDİ

Hesabından sistematik olarak nefret pompalayan Mehmet T., sorgusunda paylaşımları kendisinin yaptığını kabul etti. Mehmet T. ifadesinde şunları kaydetti: "Benim askerim onların ülkesinde savaşırken onlar benim ülkemde yılbaşı kutluyor, eğleniyor. Bu duruma dikkat çekmek için yazdım. Suriyeliler yüzünden işsiz kaldım. Bu duruma dikkat çekmek için ironi amacıyla bu paylaşımı yaptım." Taksim'de yılbaşı gecesi çekilen görüntülerin kimler tarafından servis edildiği de araştırılıyor.

FETÖ DE KULLANIYOR

Bazı sosyal medya hesaplarının psikolojik harekât aracı olarak kullanıldığı biliniyor. 'Atatürkçü' maskesiyle sosyal medyada FETÖ lehine paylaşımlarda bulunan @jeansbiri isimli sosyal medya hesabının sahibinin Ahmet Kemal Aydoğdu adlı 'FETÖ mahrem imamı' olduğu ortaya çıkmıştı. 'Salih' kod adlı Aydoğdu'nun örgütün emniyet yapılanmasında amirlerden sorumlu olduğu belirlenmişti. Aydoğdu, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. (Yenişafak)