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Son dakika: Trump'ın skandal tweet'ine 'den çok sert yanıt

Cumhurbaşkanı Sözcüsü , hakkında 'Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz' şeklinde tweet atan Başkanı Trump'a çok sert cevap verdi.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 03:44 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 03:50
Son dakika: Trump'ın skandal tweet'ine Türkiye'den çok sert yanıt
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başakanı Trump'ın Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız" ifadesine sert tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden ABD Başkanı'na yanıt veren Kalın, "Teröristler sizin müttefikiniz olamaz. Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Türkiye, ABD'den iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı onurlandırmasını ve bu durumun teröristlerin propagandasıyla gölgelenmesini istememektedir. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında hiç bir fark yoktur. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz."



TRUMP NE DEDİ?

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken Trump'tan tepki çeken bir açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD'nin doğal düşmanları DEAŞ'ı Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
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Son dakika: Trump'ın skandal tweet'ine Türkiye'den çok sert yanıt
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