Aldatılan eşe kötü haber

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Ankara4. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında, davacı kadın, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını belirterek, "Boşanma kararı verilmesini, 75 bin TL maddi tazminata, 75 bin TL de mânevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava ediyorum" dedi. Mahkemede savunma yapan davalı koca ise, karısının kötü niyetli ve zenginleşme peşinde olduğunu, evlilikte olduğu gibi dava açıldıktan sonra da sadece kendi konforunu düşündüğünü, karısının akşamları çok lüks mekânlara giderek vakit geçirdiğini öne sürdü. Mahkeme, erkeğin eşini aldattığının yargı kararı ile kesinleştiğine, kadının ise şâhit beyanlarına göre alkollü olarak eve geç gelmesi ve kocasını küçümsemesi sebebiyle kusurlu olduğuna hükmetti. Kusurun ağırlığının davalı erkekte olduğunu belirten mahkeme, davacı kadın yararına 40 bin TL maddi tazminat ile 20 bin TL mânevi tazminata karar verdi. Bu kararı davalı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dâiresi, 40 bin liralık maddi tazminatı çok bulup kararı bozdu. Kararda, "Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre davacı kadın yararına hükmedilen maddî tazminat miktarı çok olup, mahkemece daha uygun bir tazminata hükmedilmesi gerekir" denildi.