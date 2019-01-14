DEAŞ, Cübbeli Ahmet Hoca’ya suikast planlamış

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DEAŞ terör örgütünün Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün evine drone ile bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle bir süre önce yapılan operasyonda yakalanarak tutuklanan 12 kişi hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan DEAŞ'ın sözde medya bakanı olan Ö.Y.'nin verdiği ifade dikkat çekti. Ö.Y.'nin ifadesinde DEAŞ terör örgütü şüphelisi S.S.'nin Türkiye'de eylem yapabileceğini söylediği, emniyet güçleri tarafından yapılan araştırma neticesinde şüphelinin telefon, mesaj içeriklerinde terör örgütü DEAŞ'a dair bir takım mesajların bulunduğu tespit edildi. Ö.Y.'nin S.S.'nin Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında suikast planını kendisine anlattığını beyan ederek, "İki arkadaşı ile 'Drone' kullanarak örgüt tarafından belirlenecek bir hedefe eylem yapma arayışında olduklarını hatırlıyorum" dedi. "Terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları talep edilen şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkemeye çıkacak.