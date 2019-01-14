Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya ilçe adaylarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sakarya belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Erdoğan konuşmasında yatırımlardan bahsederek ana muhalefete yüklendi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;
Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, gelin bu oyunu bozun. Şimdi bir Cumhur İttifakı var. Bu Cumhur İttifakı karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım.
Bu CHP zihniyeti herşeyin önüne kesmeye çalışıyor. Bunlarda vatanseverlik yok, bunlarda yerli, milli olmak diye bir dert yok. Bunların bütün derdi, bir yerde bir şeyin temelini mi atıyorsun, onun önünü kesmek.
Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuyoruz. CHP laf. Birileri gibi iftiranın, yalanın, çirkefliğin gölgesine sığınmıyor, yaptıklarımızı yapacaklarımızı paylaşıyoruz. Karasu'da dev bir tesisin temelllerini attık. Bay Kemal inşallah izlemiştir, izlememişse akşam haberlerinde izlesin.
Eskiler 'El atına binen tez iner' diyor. Ürünlerimizi başkalarına bağımlı olarak piyasaya çıkarttığımızda o attan indirmeye çalışırlar. Dolayısıyla savunma sanayinin tüm alanlarında varlık göstermemiz şart. İŞTE AK PARTİ'NIN SAKARYA İLÇE ADAYLARI
Adapazarı- Mutlu Işıksu
Akyazı- Bilal Soykan
Arifiye-İsmail Karakullukçu
Erenler-Fevzi Kılıç
Ferizli-İsmail Gündoğdu
Geyve-Murat Kaya
Hendek-Ali Kemal Sofu
Karapürçek-Orhan Yıldırım
Karasu- İshak Sarı
Kaynarca-Murat Kefli
Kocaali- Ahmet Acar
Pamukova-Cevat Keser
Sapanca- Özcan Özen
Serdivan-Yusuf Alemdar
Söğütlü-Koray Oktay Özten
Taraklı-İbrahim Pilavcı (MHP-Cumhur İttifakı adayı) 'CUMHURBAŞKANIMI KALPTEN ÇOK SEVİYORUM'
Başkan Erdoğan, aday tanıtım toplantısındaki konuşması sırasında, down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir'e kendisini ne kadar sevdiğini sordu. Erdoğan, iki kolunu açan Demir'e "Ben de seni çok seviyorum" dedi. Demir, programın ardından da "Cumhurbaşkanımı kalpten çok seviyorum" diye konuştu.