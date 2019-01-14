Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya ilçe adaylarını açıkladı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sakarya belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Erdoğan konuşmasında yatırımlardan bahsederek ana muhalefete yüklendi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, gelin bu oyunu bozun. Şimdi bir Cumhur İttifakı var. Bu Cumhur İttifakı karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım.Bu CHP zihniyeti herşeyin önüne kesmeye çalışıyor. Bunlarda vatanseverlik yok, bunlarda yerli, milli olmak diye bir dert yok. Bunların bütün derdi, bir yerde bir şeyin temelini mi atıyorsun, onun önünü kesmek.Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuyoruz. CHP laf. Birileri gibi iftiranın, yalanın, çirkefliğin gölgesine sığınmıyor, yaptıklarımızı yapacaklarımızı paylaşıyoruz. Karasu'da dev bir tesisin temelllerini attık. Bay Kemal inşallah izlemiştir, izlememişse akşam haberlerinde izlesin.Eskiler 'El atına binen tez iner' diyor. Ürünlerimizi başkalarına bağımlı olarak piyasaya çıkarttığımızda o attan indirmeye çalışırlar. Dolayısıyla savunma sanayinin tüm alanlarında varlık göstermemiz şart.Adapazarı- Mutlu IşıksuAkyazı- Bilal SoykanArifiye-İsmail KarakullukçuErenler-Fevzi KılıçFerizli-İsmail GündoğduGeyve-Murat KayaHendek-Ali Kemal SofuKarapürçek-Orhan YıldırımKarasu- İshak SarıKaynarca-Murat KefliKocaali- Ahmet AcarPamukova-Cevat KeserSapanca- Özcan ÖzenSerdivan-Yusuf AlemdarSöğütlü-Koray Oktay ÖztenTaraklı-İbrahim Pilavcı (MHP-Cumhur İttifakı adayı)Başkan Erdoğan, aday tanıtım toplantısındaki konuşması sırasında, down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir'e kendisini ne kadar sevdiğini sordu. Erdoğan, iki kolunu açan Demir'e "Ben de seni çok seviyorum" dedi. Demir, programın ardından da "Cumhurbaşkanımı kalpten çok seviyorum" diye konuştu.