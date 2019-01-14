FETÖ imamlığından jandarma subaylığına

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FETÖ'nünTSK'daki kripto yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada darbe girişiminden sonra ihraç edilen Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eski öğretmen subay Önder K. itirafçı oldu. Şüpheli itiraflarında daha önce örgüt içinde öğrencilerden sorumlu imam olduğunu 2013'te sınava girerek öğretmen subay olarak TSK'ya atandığını anlattı.Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Önder K. ifadesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 30 Temmuz 2016'ya kadar görev yaptığını anlattı. Örgüt içerisinde üst konumda bulunan Bölge Talebe Mesulü (BTM) imamlığı yaptığını itiraf eden Önder K., "Sorumlu olduğum 7 evde kalan öğrencilerle ilgili ibadet, hal, hareket ve ahlaki durumlarını takip edip üstüm olan Büyük Bölge Talebe Mesulü'ne (BBTM) bilgi veriyordum. Yapıda kod isim kullanmak zorunluluktu. Ancak ben gerek duymadım. Örgütte görev değişimi her yıl Mayıs ayında yapılır. Ben de o dönem görevlendirilmiştim" dedi.Kendisinden sorumlu mahrem imamın sabit hatlardan iletişime geçilmesi konusunda talimat aldığını söyleyen Önder K., "Bu şekilde sabit hatlardan arandım. Sohbetlerde telefonlar evde bırakılırdı" diye konuştu. Önder K., örgüt içerisinde sorumlu olduğu öğrenciler tarafından teşhis edildi. Ali Rıza T. ve İsa H., kendilerinden Önder K.'nın sorumlu olduklarını itiraf etti. İsa H., "Astsubaylığı kazandıktan sonra örgüt evine yerleştim. Vedalaşmak için örgüte ait yurda gittiğimde yemekhaneye indiğimizde 200 kişilik bir grup gördüm. Önder'e 'Bu grubun ne olduğunu' sorduğumda 'Bu kalabalık grubun polislik sınavlarına hazırlandığını' söyledi" ifadelerini kullandı.