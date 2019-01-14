Lüks araçta uyuşturucu satan çeteye operasyon: 4 gözaltı

Şişli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği görevlileri Beyoğlu ilçesinde 'Ankaralılar' grubu olarak bilinen şahısların lüks araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine hakarete geçti.

POLİS PUSUDA BEKLEDİ

Ekipler aracın geçiş güzergahı olan Feriköy Ergenekon Caddesi üzerine pusu kurarak güvenlik önlemlerini aldı. Bahse konu 34 SY .... plakalı lüks araç görevlilerce görülmesi üzerine cadde trafiğe kapatılarak araç durduruldu.

4 KİŞİ YAKALANDI

Araç içerisinde 'Kasten Yaralama', 'Hırsızlık' gibi suçları bulunan A.T., M.T., 'Uyuşturucu madde ticareti suçu bulunan Ş.S. ve suç kaydı bulunmayan G.D.T. yakalandı.

Araç incelemeler için Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne getirilirken araç içerisinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda, Glock marka silah, silaha ait şarjöre basılı 11 adet fişet, 245 adet satışa hazır 230 gram ağırlığında marijuana uyuşturucu maddesi ve 2 parça halinde toplam 6.5 gram ağırlığında mavi renkli metanfetamin maddesi ele geçirildi.

İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLAMIŞ

Şüphelilerin üst aramalarında ise M.T.'nin iç çamaşırına sakladığı 3 parçe halinde 100 gram marijuana ele geçirildi. Ş.S.'nin üzerinde uyuşturu satışında kazanıldığı düşünülen 8 bin 100 lira bulunurken ekiplerce hepsi muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili çalışmaların titizlikle sürdüğü öğrenildi.