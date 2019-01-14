Seçmen göçünün nedeni ‘hemşeri kıyağı’

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği 1,5 milyonun üzerinde seçmenin kaydını başka yerlere aldırmasının arkasında "eş-dost" desteği olduğu ortaya çıktı. Erdoğan, "24 Haziran seçimlerine göre ilçe değiştiren 1.5 milyon seçmen var. Üstelik bunların 222 binden fazlası da bizim üyemiz. Öyleyse yakın markaja alacağız" demişti.Erdoğan'ın dikkat çekmesi üzerine AK Parti teşkilatları konuyu mercek altına aldı. YSK'da ikameti başka yerde olduğu halde yüz binlerce vatandaşın seçmen kaydını başka yere taşıdığı görüldü. YSK bunun üzerine, "Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır" açıklaması yaptı.Kaydını başka bir yerleşim birimine aldıran 1,5 milyon seçmenin büyük çoğunluğunun bu kararı almasının arkasındaki neden de ortaya çıktı. Muhtar adayları seçimleri kazanmak için özellikle büyükşehirlerde yaşayan eş-dost-akrabalarının kayıtlarını, mahalle, köy ve ilçelere alınması için yoğun kulis yapıyor. Köylerde birkaç, ilçelerde ise 100-150 oyla sonuçlar değişebiliyor. Yapılan kulis sonuç verdi ve yüzbinlerce seçmen tanıdıklarına destek olmak için kayıtlarını başka yere kaydırdı. YSK kararı ile 'seçmen göçü' de engellenmiş oldu. Muhtarlığın dışında belediye ve il genel meclisi üyelikleri için de vatandaşların yakınlarına destek vermek amacıyla kayıt taşıdığı bildirildi.