‘Şehit olmak istiyordu’

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Görevliolduğu Suriye'nin Cerablus kentinde, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller (49), memleketi Sivas'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İmamgiller için Şarkışla Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törende İmamgiller'in annesi Cemile İmamgiller, eşi İmran ve yakınları da tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Sivas Valisi Salih Ayhan, "Çalıştığı her ilde gönlüyle, kararlı duruşuyla, milli duruşuyla hizmet etmiştir. Onu unutmayacağız" dedi. Baba Cemal Cahit İmamgiller ise, oğlunun Cerablus görevine severek gittiğini ve şehit olmak istediğini belirterek, "Gerekirse canımı vereceğim, şehit olacağım diyerek gitti benim oğlum" dedi. İmamgiller'in cenazesi, kılınan namazın ardından Şarkışla Garipler Mezarlığı'na defnedildi.