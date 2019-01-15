Adalete güveni artırmak için herkese görev düşüyor

BUGÜN NELER OLDU

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç yıllık değerlendirme toplantısında Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. 2018 yılı faaliyet bilançosunu açıklayan Malkoç ilginç tavsiye kararlarından da örnekler verdi. Kedinin kalça kemiğinden çıkan bacağından, prim borcu nedeniyle emeklilik maaşı geri istenen vatandaşa kadar alınan kararları anlatan Malkoç , "Adalete olan güveni artırmamız, toplumun kanaatini olumlu hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için herkese görev düşüyor" dedi.Malkoç, geçen yıl 17 bin 585 şikayet aldıklarını ve 17 bin 507 şikayeti karara bağladıklarını belirterek, "Bize ulaşanlara rehberlik hizmeti verirken, 97 bin 538 kişiye yardımcı olduk tabii sözlü olarak yardım ettiklerimizle birlikte bu rakam 100 bini aşıyor" diye konuştu.