Cumhuriyet Gazetesine Kınama...

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Cumhuriyet Gazetesini Kınadıklarını belirterek şunları söyledi.



"Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz gün sayfalarında yer verdiği bir makale ile yine başörtülü kardeşlerimizi derinden üzen, ahlaksız ve çok çirkin ifadelere yer vermiştir. (Sümerler döneminde zengin ailelerin ilk kızlarını kötü işler için tapınaklara verdiğini, ve bu kızların başörtüsü taktığını!!! ) iddia ederek başörtüsü takan muhafazakar kadınlara saldırma cürretinde bulunmuştur. Bu tür yakıştırmaları kabul etmiyor şiddetle kınıyoruz. Bu ifadeler toplumu ayrıştırmak, kin ve nefret tohumları ekmekten başka bir şeye hizmet etmemektedir. Araştırmacılıkta dibe vuran bu saçmalıklardan dolayı muhatapları özür dilemeye davet ediyor, birkez daha kınadığımızı ifade etmek istiyorum.

Sinan Burhan

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı