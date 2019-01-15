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Cumhuriyet Gazetesine Kınama...

Zaman zaman yaptığı haberler ve attığı manşetlerle tepki toplamaya devam eden yine başörtülülere yönelik çirkin ithamlara yer vermiştir. Sayfalarında yer verdiği bu ahlaksız ve çirkin ifadeleri AYD olarak kınıyoruz.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 11:37
Cumhuriyet Gazetesine Kınama...

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Cumhuriyet Gazetesini Kınadıklarını belirterek şunları söyledi.

"Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz gün sayfalarında yer verdiği bir makale ile yine başörtülü kardeşlerimizi derinden üzen, ahlaksız ve çok çirkin ifadelere yer vermiştir. (Sümerler döneminde zengin ailelerin ilk kızlarını kötü işler için tapınaklara verdiğini, ve bu kızların başörtüsü taktığını!!! ) iddia ederek başörtüsü takan muhafazakar kadınlara saldırma cürretinde bulunmuştur. Bu tür yakıştırmaları kabul etmiyor şiddetle kınıyoruz. Bu ifadeler toplumu ayrıştırmak, kin ve nefret tohumları ekmekten başka bir şeye hizmet etmemektedir. Araştırmacılıkta dibe vuran bu saçmalıklardan dolayı muhatapları özür dilemeye davet ediyor, birkez daha kınadığımızı ifade etmek istiyorum.

Sinan Burhan
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı

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Cumhuriyet Gazetesine Kınama...
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