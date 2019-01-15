Erdoğan’dan kritik mesajlar

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Trump'a, Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan'ın, güvenli bölgenin terörden arındırılmış olmasının altını çizdiği belirtildi.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ve Trump'ın görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlattı. Bölgede otorite boşluğunun meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası'nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine de değindi.Erdoğan ve Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele aldı.Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorununun olmadığını, Türkiye'nin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK'nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı. Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda da mutabık kalındı.Bu arada Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi: "İki lider, Amerikan birlikleri geri çekilmeye başlarken Suriye'de devam eden işbirliği de dahil birçok ikili meseleyi ve gelecekteki işbirliğine dair konuları ele aldı. Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, birlikte çalışma arzusunu dile getirdi." Açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un bugün Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile yapacağı görüşmede Suriye'deki işbirliğinin ele alınacağı belirtildi.Trump ise Twitter paylaşımında, "20 millik güvenli bölge dahil olmak üzere tüm meselelerde nerede durduğumuza ilişkin bilgi vermek için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştum. ABD ve Türkiye arasındaki ekonomik büyüme hakkında da konuştu. Büyük bir genişleme potansiyeli var" dedi.