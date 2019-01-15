Eski baro başkanından akıl almaz ifadeler

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Trabzon Barosu eski Başkanı Orhan Öngöz ile 9'u tutuksuz, 3'ü firari 13 şüpheli sanığın yargılanmasına devam edildi.



Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Öngöz, tutuksuz sanıklar H.Y., S.B., M.Ö., S.K.,Y.K., İ.E., S.G. ile avukatları ve yakınları katılırken, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez de duruşmayı izleyici olarak takip etti. Tutuksuz sanıklardan Y.Y. ve B.K. ile firari sanıklar Y.Y., H.Ş. ve Ö.F.Ö. ise duruşma salonunda yer almadı.



Trabzon Adliyesi'nde görülen duruşmada, İstanbul Anadolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlanan Gümüşhane eski Baro Başkanı İsmail Taştan'ın tanık olarak ifadesi alındı. Mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayan Taştan, akıl almaz ifadeler kullandı.



FETÖ'cü baro başkanları Ankara'da toplanıyordu



Duruşmada, FETÖ/PDY'nin Ankara'da düzenlediği Baro Başkanları toplantılarına 2011 yılından itibaren katıldığından ve Orhan Öngöz ile 2014'en sonra birkaç toplantıda birlikte yer aldıklarından bahseden Taştan, "Ankara'daki toplantılara sadece FETÖ ile iltisaklı baro başkanları katılıyordu. Orhan Öngöz, benim Gümüşhane Baro Başkanlığındaki üçüncü dönemim olan 2014'ten sonraki toplantılara katıldı. Bir kez aynı uçakla (Trabzon'a) beraber döndük. Toplantıları Ankara'da Hukuk Hayat Derneği'nde veya Tandoğan Hukuk Bürosu'nda gerçekleştiriyorduk" dedi.



Toplantılarda TBB toplantılarını etkileme planları



Ankara'daki toplantıların, Türkiye Barolar Birliği (TBB) toplantılarından birkaç gün önce gerçekleştirildiğinden ve 2-3 ayda bir tekrarlandığından bahseden Taştan "FETÖ ile ilgili olmayan bir kişinin bile toplantılara katılması mümkün değildi. Toplantı salonuna girişte cep telefonları toplanır ayrı bir yere bırakılırdı. Toplantıda Türkiye Barolar Birliği toplantısında FETÖ'nün görüşünün yansıtılması ve alınacak tavır konuşulurdu" diye konuştu.



Kararlar peygamberimizle istişare edilmiş gibi anlatılıyordu



Toplantılarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den bahsedildiğine değinen Taştan, "Fetullah Gülen'in kitapları okunur, CD'leri izlenir, sohbeti gerçekleştiren kişi ondan gelen notları bize aktarırdı. Fetullah Gülen son 100 yılda gelmiş en büyük kişi olarak görülüyordu. Aldığı her kararı, peygamberimizle istişare yapmış ve almış gibi bize anlatıyorlardı" beyanında bulundu.



Pensilvanya ile cenneti eşdeğer tutmuşlar



17-25 Aralık'tan sonra toplantılara daha az katıldığını ve 2015 yılına kadar toplantılarda yer almayı sürdürdüğünü aktaran Taştan sözlerini şöyle sürdürdü: "Beni toplantılara, ilk kez baro başkanı seçildiğim 2011 yılında Yunus Yıldız çağırdı. Toplantılarda, Pensilvanya'ya gitmemiz teşvik edilirdi. Pensilvanya'ya gitsek cennete gidecekmişiz gibi uluhiyet havası veriliyordu. Öz itibariyle bu toplantılara ben de katılıyordum Orhan Öngöz de katılıyordu."



İsmail Taştan'ın tanık olarak dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki mütalaayı aynen tekrar ederek, incelenmesi tamamlanmayan bir kısım materyallerin akıbetinin Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nden sorulmasını ve sanık Öngöz'ün tutukluluk halinin devamını talep etti.



25 Aralık'ta Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırmış



Tutuklu sanık Orhan Öngöz ise savunmasında, hakkında hazırlanan ve kendisine ait olduğu iddia edilen, 'ReisBey61' kullanıcı adı ve 'T1461t1461' şifreye sahip 177107 ID numaralı ByLock Tespit ve Değerlendirme Tutanağının (TDT), CG-NAT ve BTK lock kayıtlarının tarafsız bir bilirkişiden yeniden rapor olarak alınmasını istedi. Öngöz, savcılık mütalaasında hakkında yer alan Bank Asya'ya para yatırmasıyla ilgili eksik bilgi olduğunu, 2004 yılında Bank Asya'dan hesap açtırdığını, 25 Aralık 2013'te Bank Asya'ya 100 bin TL'nin üzerinde para yatırdığını, 2016 yılında bireysel emeklilik için 30 bin TL para yatırdığını söyledi.



Mahkemeden, T.C. kimlik numarası üzerinden Bank Asya'ya sorgulama yapılarak ilgili kayıtların celbini ve eski Bank Asya Trabzon Şubesi Müdürünün tanık olarak dinlenmesini isteyen Öngöz, tahliyesini talep etti. Sanık avukatı ise, Ankara'daki toplantılara başka katılanların da olduğu dikkate alınarak diğer katılanların da beyanlarının alınmasını ve sanığın tahliyesini talep etti.



Mahkeme toplantı yerlerini sorduracak



Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme başkanı tanık İsmail Taştan'ın beyanlarında bahsettiği Ankara'da faaliyet gösteren Hukuk ve Hayat Derneği ve Tandoğan Hukuk Bürosu isimli FETÖ'ye müzahir olup, 15 Temmuz kalkışmasından önce FETÖ'ye müzahir başka baro başkanlarının periyodik olarak Türkiye Barolar Birliği toplantılarından önce toplantı yaptığıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmış veya yürütülmüş bir soruşturma olup olmadığına, ifadesi veya bilgi sahibi olanların beyanlarının olup olmadığına, ifade veya beyanların sorularak celbine, Öngöz'ün Bank Asya kayıtlarına ve raporlarına yansımayan hesap hareketlerine ilişkin savunması nedeniyle hesabına yapmış olduğu para kayıtlarının istenmesine, Öngöz'ün CG-NAT ve BTK lock kayıtları ile ilgili talebinin reddine ve sanığın üzerine yüklenen suçla ilgili adli kontrol şartının yeterli olmayacağına ve tutuklunun halinin devamına karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

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