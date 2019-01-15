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'nün sözde 'büyük bölge lise sorumlusuna' 6 yıl 3 ay hapis

'de /PDY davasında örgütün sözde 'Büyük bölge talebe sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Oğuz İ., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 14:51
FETÖ'nün sözde 'büyük bölge lise sorumlusuna' 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri 2'nci Ağ��r Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Oğuz İ., hazır bulundu. Tanık ifadelerinde, FETÖ'nün sözde 'büyük bölge lise sorumlusu' olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Oğuz İ., savunmasına suçlamaları kabul etmedi. Oğuz İ., "23 yaşındayken beni büyük bir göreve getirmeleri imkansız. Tanığı da tanımıyorum, söylediklerini kabul etmiyorum. Belirtilen tarihlerde öğretmen olarak görevliydim. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti Oğuz İ.'yi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk hali ile karar kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına karar verdi.

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FETÖ'nün sözde 'büyük bölge lise sorumlusuna' 6 yıl 3 ay hapis
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