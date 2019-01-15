İYİ Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Serdar Kaman oldu? Serdar Kaman kimdir ve nereli?

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kalan partilerin belediye başkan adayları da belli olmaya başladı. İYİ Parti'nin Kocaeli Belediye Başkan adayı da Serdar Kaman oldu; genel başkan Meral Akşener, Serdar Kaman'ın adını açıkladı peki Serdar Kaman kimdir ve nereli?
SERDAR KAMAN KİMDİR?
Eğitim ve Uzmanlık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mesleki Deneyim
- Özel Akademi Hastanesi-Kocaeli Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı 2004
- Kocaeli Devlet Hastanesi, Uzman Hekim 2003-2006
- Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi-Ankara, Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi 1998-2003 Uzmanlık eğitimi sırasında TC Sağlık Bakanlığı bursu, 3 ay süre ile Pittsburgh Üniversitesi(USA), Organ Transplantasyon Bölümünde Misafir Araştırma Görevlisi
- Hendek Devlet Hastanesi-Sakarya Başhekimlik ve uzman hekimlik 1996-1998
- Almanya BochumKnappschaftsKrankenhaus Misafir Araştırma Görevlisi (International Collage of Surgeons Bursu),1995-1996
- Ardeşen Devlet Hastanesi-Rize, Başhekimlik ve uzman hekim 1993-1995
- SSK Okmeyadanı Hastanesi- İstanbul, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi 1988-1993
- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-Ankara, Anatomi BölümüAsistanlığı 1987-1988