İYİ Parti Sakarya Belediye Başkan adayı Cihan Kolip kimdir? Cihan Kolip nereli?

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kalan partilerin belediye başkan adayları da belli olmaya başladı. İYİ Parti'nin Sakarya Belediye Başkan adayı da Cihan Kolip oldu; genel başkan Meral Akşener, Cihan Kolip'in adını açıkladı peki Cihan Kolip kimdir ve nereli?

CİHAN KOLİP KİMDİR?

Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Cihan Kolip, 1969 yılında Kocaali Kestanepınarı Köyü'nde doğdu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine devam ettikten sonra, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını tamamladı. Van, İstanbul, Gaziantep gibi illerde görev yaptı. 25 yıllık meslek hayatının 16 yılını Sakarya'da geçirdi. Çeşitli mesleki dernek ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Fransızca bilen Kolip, evli ve 3 çocuk babası.