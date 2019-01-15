O haini duruşmada tanıdı

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2016'daDiyarbakır Valiliği'ne saldırıya giderken yanlışlıkla girdikleri köyde, köylüler durdurunca 13 ton patlayıcı yüklü kamyonu patlatarak 16 insanımızı katleden PKK'lı teröristlere, aracıyla kılavuzluk eden ve kamyonu dağdan köye kadar getiren Burhan Taş, olayda yakınlarını kaybeden Zeynettin Yaman tarafından duruşmada teşhis edildi. Burhan Taş'ın, bir ay önce Hani'de polis memuru Nazım Tuncer'i şehit ettikten sonra yaralı kaçan, ancak kan kaybından ölen ve cesedi köylülerce gömülen Veli Taşkıran'ın da dayısı olduğu ortaya çıktı. PKK'lı teröristler Lice'den yola çıkardıkları kamyonu kontrol noktalarına yakalanmamak için yönlerini şaşırınca Tanışık Köyü'ne soktu. Şüphelenen köylüler, geçmelerine izin vermeyince teröristler kamyonu patlattı. Olaydan sonra öldürülen PKK'nın bölge sorumlusu terörist Nevzat Gündüz'ün üzerinden çıkan dokümanda, "Kamyonda 13 ton patlayıcı vardı. Firaz kod adlı bir öncü vardı.2. öncü Botan kod Veli Taşkıran'ın dayısıydı (Burhan Taş'ı kastediyor)" şeklinde yazılar bulunmuştu. Tutuklanan Burhan Taş için 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada, 2 kardeşi ve amcasının da aralarında bulunduğu 12 yakınını kaybeden Zeynettin Yaman tanık olarak dinlendi.Patlamanın olduğu gün amcasının cenazesi olduğunu söyleyen Zeynettin Yaman, "Burhan Taş, yanındaki bir kişiyle olaydan önce taziyemize geldi. Ben de civar köylerden taziyeye geldikleri sandım. Hatta onlara yemek hazırlattım. Yemekten sonra da uğurladım. O kamyona bindiler. Okula inşaatı malzemesi getirdiklerini düşündüm. Kamyon hareket edince taziye evine döndüm. Şiddetli bir patlama oldu. Sanığı burada görünce hemen tanıdım. Şikâyetçiyim" dedi.