AK Parti’den 7 bölgeye özel seçim stratejisi

AK Parti seçim stratejisi kapsamında Türkiye'yi 7 ayrı bölgeye ayırdı ve her bir bölge için AK Parti Genel Merkezi'nden 7 isim görevlendirildi. Bu isimler birkaç aydan beri sahada çalışma yürütüyor. Kapı kapı gezen, illerdeki esnafla sivil toplum örgütleriyle biraya gelerek nabız yoklayan ekipler, illerin bölgelere göre fotoğrafını çekti. Her ilin gerek altyapı gerek üst yapı başta olmak üzere ihtiyaçları belirlendi, buna göre de seçim vaatleri hazırlandı.

AK Parti öncelikli olarak 81 il için bugüne kadar yaptığı hizmetlerin yer aldığı kitapçıklar bastıracak. Yine her ile özel vaatlerin yer aldığı ve belediye başkan adaylarının tanıtıldığı broşürler basılacak. AK Parti'nin öncelikli hedefi ise marka şehirler oluşturmak. Bunun için her ilin tarihine de uygun mimari yapıların yer aldığı projelerle vatandaşın karşısına çıkılacak.

Belediye başkan adayları AK Parti'nin projelerinin yanı sıra kendi projelerini ortaya sunacak. AK Parti'nin 31 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan manifestosunda da yapılacak hizmetlerin genel çerçevesi çizilecek. AK Parti seçim kampanyasını 1 Şubat'ta başlatacak.