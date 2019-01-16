Ali Yerlikaya, muhtarlara ‘UYUMA’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ilçe kaymakamları, mahalle muhtarlarının katımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı" düzenlendi.Programda konuşan Vali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin sadece güvenlik görevlilerinin veya kamu kuruluşlarının işi olmadığını, toplumun tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. İstanbul'daki okullarda ve üniversitelerde Yeşilay ile önemli bir projeyi yakında başlatacaklarını bildiren Yerlikaya geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'na (UYUMA) da değinerek muhtarlara çağrıda bulundu. Yerlikaya "959 muhtarımız ve 15 milyon hemşehrimiz bu mobil uygulamayla aslında, teşbihte hata olmasın bir MOBESE hizmeti veriyor ve onların kişi mahremiyetini de biz burada muhafaza ediyoruz. İhbar, hatırlatmak, uyarmak sizden, çalışmak güvenlik güçlerimizden, bizden" dedi.