Cizre’de 947 konut teslim edildi

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak Cizre'de 3 yıl önce PKK saldırılarında evleri yıkılan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşası süren 3 bin 87 konuttan 2 bin 470'i tamamlandı. 947 konut ve 145 iş yerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. 617 konut, 55 iş yeri, bir cami ve bir taziyeevinin yapımı sürüyor. Vatandaşlar anahtarlarlarını teslim alarak 90, 120 ve 140 metrekarelik modern konutlara yerleşti. Konak Mahallesi'nde yeniden çocuk sesleri yükselmeye başladı. Evine yerleşen iki çocuk annesi Ayşe Alkış (27) "Çok beğendim. Büyükşehirlerdeki akıllı ev sistemi gibi evler yapılmış" derken, 8 çocuk annesi Pinuze Yılmaz (62) ise "Bu ev yeni ve her şeyi ile orijinal. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Bedirhan Merduş (11) Cudi Mahallesi'ndeki "Bu evde kendi odam var. Halı saha ve park var. Arkadaşlarımla dışarı çıkıp, oyunlar oynuyoruz. Çok mutluyum" diye konuştu. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ise "İmar ve ihya çalışmalarında sona yaklaştık" dedi.