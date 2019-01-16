İçişleri Bakanlığı uyardı: Yarın son gün

ADRES KAYDI OLMAYAN 320 BİN KİŞİYE UYARI



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Adres kaydı bulunmayanların adres bildiriminde bulunmaları için son 2 gün. Adres kaydı olmayan 322 bin 751 kişi yarın saat 17.00'ye kadar ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmalı" denildi. İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimi öncesi adres kaydı bulunmayanları uyardı. Yerel seçimde oy kullanabilmek için adres bildiriminde bulunma süresi yarın saat 17.00'de sona erecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adres kaydı olmayan 322 bin 751 kişi bulunuyor. Bu kişilerin, ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları gerekiyor.

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