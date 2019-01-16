Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

'da sanıklarına hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davalarda yargılanan 4 sanık, 2 yıl 6 ay ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 14:32
Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan İbrahim Sever, Mehmet Demirtaş ve Fahrettin Aladağ ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıklarını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Aladağ'a "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Demirtaş'a "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Sever'e ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Malatya 1. Ağır Mahkemesindeki diğer davada ise tutuksuz yargılanan Elif Bakır'a, "Terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN