Muhtarlardan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'a ziyaret

Sarıyer Muhtarlar Derneği üyesi 22 mahalle ve köy muhtarı, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'a adaylığı nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Muhtarlara nazik ziyaretleri için teşekkür eden Salih Bayraktar, tüm Sarıyerlileri ve muhtarları 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler ve sonrasında Sarıyer'e hizmet için başlatılacak seferberliğe omuz vermeye davet etti. Bayraktar "Sizlere bir siyasetçi olarak konuşmuyorum. Sizleri Sarıyer'in geleceğini teminat altına almak için birlikte çalıştığımız ve çalışacağımız ekibin bir parçası olarak görüyorum." dedi.

MUHTARLARI VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Sarıyerle ilgili 30'a yakın çok önemli projelerinin olduğunu ifade eden Salih Bayraktar tüm projeleri, Sarıyerlilere sorarak, talepleri dinleyerek ve Sarıyerlilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduklarını vurguladı. Bayraktar, seçim süresi boyunca kapı kapı dolaşarak Sarıyerlilerin taleplerini kayıt altına alacaklarını ve bu projeleri geliştirmeye devam edeceklerini de ifade etti.

Muhtarlar da görüşme sırasında Sarıyerlilerin beklenti ve taleplerini dile getirdi. Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Darüşşafaka Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıuçak, Sarıyer'in en büyük probleminin mülkiyet sorunu olduğunu ve İmar Barışı'yla birlikte vatandaşın yeniden umutlandığını kaydetti.

SARIYERLİ SARIYER'DE YAŞAYACAK

Mülkiyete ilişkin soruları cevaplandıran Bayraktar "Yakında kamuoyuna açıklayacağımız projelerimizi hazırlamadan önce Sarıyerlilere sorduk ve beklentilerini öğrendik. Bizim de bir Sarıyerli olarak, Sarıyerlilerle içli dışlı insanlar olarak gördüğümüz en önemli problem mülkiyet meselesi. Bunun birinci adımı olarak İmar Barışı'nın çıkarılması için Ankara'da bakanlık ve partimiz nezdinde girişimlerde bulunduk. Ardından bu yasanın Sarıyer'e uygun hale getirilmesi ve daha fazla insanımızı kapsaması çalışmalarına teknik ve sosyal ekibimizle birlikte imza attık ve başardık. Belediye başkanlığımız süresince en önemli gündem maddemiz de bu olacak. Sarıyerlileri, Sarıyer'de, çok daha güvenli, konforlu, tüm mülkiyet problemleri çözülmüş olarak yaşatmak için çalışacağız." diye konuştu.

İNSANI VE PARAYI ADALETLE YÖNETECEĞİZ

Belediye Başkanlığı süresi boyunca hayatı boyunca önem verdiği üç hususa dikkat edeceklerinin altını çizen Bayraktar, "Birincisi insanı doğru anlamamız ve yönetmemiz gerekiyor. Her şeyden önce insanımızın hakkını yedirmemek için dik duracağız. Çetelere, örgütlere karşı eğilmeyeceğiz. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla çalışacağız. İşimizi insan için yapacağız. İnsanımız ne istiyorsa onu yapacağız. İkincisi de Sarıyerlilerin emanet ettiği parayı, belediyenin bütçesini iyi yöneteceğiz. Örgütlere peşkeş çekmeyeceğiz. İsraf etmeyeceğiz. Üçüncüsü de hem insani hem bürokratik ilişkilerimizi iyi yöneteceğiz. Sarıyer'de hangi görüşten olursa olsun bir tane insanımızı dahi dışarda bırakmadan herkese kapımızı açacağız. Herkesin kapısına gideceğiz. Devlet kurumlarıyla ilişkileri sağlıklı zemine oturtacağız."

TÜM İSKELELER İHYA EDİLECEK

Bayraktar, Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı'nın Çayırbaşı, Kocataş ve Büyükdere Mahallesi sakinlerinin ortak talebi olan Büyükdere İskelesi'ne ilişkin talepleriyle ilgili sorularını da cevapladı. Bu sorunu bildiğini ve önemli projelerinden birinin de iskelelerle ilgili olduğunu, Rumeli Kavağı'ndan Emirgan'a kadar tüm iskelelerin ihya edileceğini kaydetti.

DEMİRCİKÖY MUHTARINA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Ak Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, ziyaret sırasında Demirciköy Mahallesi Muhtarı Nebahat İmamoğlu'na da diğer muhtarlarla birlikte Doğum Günü sürprizi yaptı. İmamoğlu, getirilen pastayı keserken güzel sürprizi düşünenlere teşekkür etti.

22 MUHTAR KATILDI

Ziyarette Ayazağa Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaman, Bahçeköy Merkez Mahallesi Ayşe Çoban, Baltalimanı Mahallesi Muhtarı Ali Haydar Arslan, Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nevzat Aktan, Çayırbaşı Mahallesi Muhtarı İbrahim Bektaş, Darüşşafaka Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıuçak, Demirciköy Mahallesi Muhtarı Nebahat İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Osman Karaçam, Gümüşdere Mahallesi Muhtarı Abdullah Gündoğdu, İstinye Mahallesi Muhtarı Recep Alkan, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Raşit Erbaş, Kireçburnu Mahallesi Muhtarı Genco Çağlayan, Kilyos Mahallesi Muhtarı Ahmet Turgut Serdarlı, Kocataş Mahallesi Muhtarı Ferda Yıldırım, Maslak Mahallesi Muhtarı Aslı Nalbant Bütüner, Merkez Mahallesi Muhtarı Sinan Yüksel, Pınar Mahallesi Muhtarı Ayhan Yılmaz, Poligon Mahallesi Muhtarı Hasan Kılıçöz, Reşitpaşa Mahallesi Muhtarı Celal Selim, Rumelifeneri Mahallesi Muhtarı Şafak Kılıç, Zekeriyaköy Mahallesi Muhtarı Semra Özkaya da hazır bulundu.